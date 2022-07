UP entra na corrida eleitoral pela primeira vez

Com o início das convenções partidárias abertas no último dia 20 de julho, os partidos estão se movimentando, e neste domingo (24), o partido Unidade popular, anunciará em Natal o lançamento do seu candidato a presidência da república, Leonardo Péricles.

É a primeira vez que o partido de uma eleição nacional. Leo Péricles, que é o presidente nacional do UP, é bacharel em direito e morador da periferia de Belo Horizonte e nunca esteve antes na política.

Péricles será o único candidato negro a concorrer e a bandeira que defende é a luta pelos sem-teto no país.