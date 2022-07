Fluminense e Bragantino medem forças no Brasileiro

Por Lincoln Chaves

O duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, que encerra a participação de ambos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, reúne equipes em ascensão. O Tricolor não perde há sete rodadas, com seis vitórias na sequência, enquanto o Massa Bruta venceu os últimos três compromissos. A bola rola no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (24), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A narração é de André Luiz Mendes, com comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes.

A partida estava inicialmente marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro, mas teve o local alterado pelo Fluminense para preservar o gramado do estádio, que vem recebendo não somente jogos do Tricolor, mas de Flamengo e, mais recentemente, do Vasco. A equipe das Laranjeiras soma 31 pontos e começou o fim de semana na quarta posição, a cinco pontos do líder Palmeiras.

O Bragantino iniciou a rodada em oitavo lugar, com 27 pontos, mas pode encerrá-la entre os seis primeiros colocados. Para isso, o Internacional tem de perder do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h deste domingo (24), e o Flamengo, mais cedo, não derrotar o Avaí na Ressacada, em Florianópolis, às 11h.

O clube do interior paulista foi surpreendido, na sexta-feira (22), com a prisão do zagueiro Renan, após o jogador se envolver em um acidente de carro com morte, na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Bragança Paulista (SP). Em nota oficial, o Bragantino se colocou à disposição das autoridades e familiares da vítima. A agremiação deve rescindir o contrato do atleta emprestado pelo Palmeiras, com quem tem contrato até 2025.

O zagueiro David Braz (com dores na coxa) e o atacante Alan (ainda não regularizado) desfalcam o Fluminense. O técnico Fernando Diniz pode repetir a equipe que derrotou o Goiás por 3 a 2 na última quarta-feira (20), no estádio da Serrinha, em Goiânia, mas tem a opção de poupar jogadores pensando no confronto desta quinta-feira (28), contra o Fortaleza, na capital cearense, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Se for a campo o mesmo time da rodada passada, o Tricolor terá: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

No Bragantino, são três novas baixas em relação ao time que venceu o Fortaleza por 2 a 1 na última quarta, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O goleiro Cleiton e o zagueiro Léo Ortiz receberam o terceiro amarelo e o atacante Alerrandro sofreu uma lesão no posterior da coxa esquerda. O atacante Ytalo e o meia Hyoran, ambos no departamento médico, já vinham desfalcando a equipe. Em contrapartida, os meias Praxedes e Eric Ramires, após cumprirem suspensão, são novidades à disposição do técnico Maurício Barbieri.

O Massa Bruta deve encarar o Fluminense com: Lucão; Aderlan, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Miguel; Sorriso, Artur e Gabriel Novaes.

Agência Brasil