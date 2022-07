Diretor muda enredo e personagem não será engolido por sucuri

Na primeira versão o personagem era morto por uma sucuri mas Globo altera desfecho em remake

A colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo revelou que próximas cenas da novela Pantanal que teria personagem morto por uma sucuri gigante, terminará afogado.

Tudo, porque após cena que matador de aluguel acabou engolido por uma sucuri, ambientalistas haviam não gostado de repercussão contra o animal, desta forma o direto Bruno Luperi dará outro final ao personagem.

A próxima vítima será o filho do Tenório, Roberto que presenciará o capanga atirando no Lucas de Nada ( filho de José Leôncio), e após questionar matador contratado por seu pai, Roberto ao ajudar o rapaz que cairá do barco será puxado e morrerá afogado.

O “matador” que será Solano, dirá a todos que o garoto foi devorado pela cobra, mas os personagens da novela não acreditarão na versão, defendendo o animal. Até o corpo do rapaz aparecer sem sinais de qualquer ataque, apenas de afogamento.

Tudo porque é necessário proteger os animais e preservar as sucuris do Pantanal. Com as lendas de que sucuris comem gente, a espécie fica na mira de caçadores, correndo risco de extinção, desta forma o diretor concordou em alterar o texto da novela.