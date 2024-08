Operação Conjunta em Deodápolis Apreende Bebidas e Alimentos Impróprios para Consumo

Uma ação conjunta entre o Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e a delegacia de Deodápolis, em parceria com o Procon/MS, resultou na apreensão de bebidas e alimentos impróprios para o consumo. Deodápolis está localizada a 246 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal Ivinhema Notícias, a operação foi realizada nos dias 31 de julho e 1 de agosto, com o objetivo de fiscalizar e orientar os comércios locais, além de reprimir a venda de cigarros eletrônicos.

A operação foi solicitada pelo Ministério Público e contou com a participação de dois delegados, cinco investigadores, quatro fiscais do Procon e a Vigilância Sanitária de Deodápolis.

