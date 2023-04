União Brasil mantém estabilidade política após cancelamento de convenção em MS

O partido União Brasil enfrenta uma situação delicada em Mato Grosso do Sul. A convenção estadual para a eleição do diretório regional, que estava prevista para este sábado (29/04), foi cancelada. A decisão foi tomada pelo presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar, que respondeu por meio de um ofício ao desembargador José Marcos de Brito Rodrigues, cumprindo a decisão do Tribunal de Justiça do estado.

Com o cancelamento da convenção, o diretório regional do partido fica nas mãos de Rhiad Abdulahad, que teve sua eleição validada pelo cacique do partido. A senadora Soraya Thronicke foi a responsável por realizar a eleição no início deste mês, mas uma ala interna do partido questionou o resultado.

Entre os insatisfeitos com a decisão de Thronicke está a ex-candidata ao governo pela legenda do ano passado, Rose Modesto. Ela registrou uma chapa para a nova eleição que estava prevista para acontecer amanhã. No entanto, mesmo depois de tomar ciência do ofício assinado por Bivar, Rose ainda tem esperança de que a eleição aconteça.

Segundo ela, a decisão de cancelar a convenção não foi da executiva, já que Bivar teria assinado sozinho. Rose acredita que a executiva deveria ter deliberado sobre a realização da eleição amanhã antes de cancelar a convenção.

O cancelamento da convenção estadual do União Brasil em Mato Grosso do Sul deixa o partido em uma situação instável e expõe as disputas internas pela liderança da legenda. Resta aguardar os próximos desdobramentos dessa crise política.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram