Justiça concede liberdade para nove indígenas presos

[Texto: Michelly Perez, Jornal O Estado de MS]

O TRF-3 (Tribunal Federal da 3ª Região) concedeu sexta-feira (28), o habeas corpus para os nove indígenas presos há mais de 20 dias na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), após a invasão à propriedade privada, que aconteceu no dia 8 de abril, em área rural de Dourados, cidade a 201 quilômetros de Campo Grande.

Dentre as 9 pessoas que estavam presas, está o ex-candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Magno de Souza, do PCO (Partido da Causa Operária). Também havia um idoso kaiowá de 77 anos, que já foi liberado anteriormente, após intermediação da DPE (Defensoria Pública do Estado) do Mato Grosso do Sul.

Segundo a decisão, os envolvidos terão que comparecer de forma bimestral para prestar esclarecimentos, fornecer o seu endereço eletrônico (e-mail) e o seu número de telefone celular. Além disso, no caso de Magno de Souza, ele deverá utilizar tornozeleira eletrónica para que seja monitorado e não poderá voltar ao local onde a prisão foi realizada.

Cabe lembrar, que os indígenas foram presos acusados de associação criminosa, dano ao patrimônio privado e ameaça, lesão corporal e posse de arma. Acesse também: ‘Agora temos paz’, conta família de idoso com Alzheimer, que estava desaparecido

