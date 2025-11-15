União Brasil mantém apoio à reeleição do Governador

A presidente regional do União Brasil, Rose Modesto disse que a política é dinâmica e “um dia na política é uma eternidade”, com mudanças ocorrendo até a véspera das eleições. “Estou trabalhando para montar uma chapa forte pelo União Brasil e sou pré-candidata a deputada federal para ajudar Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, assegurou.

A presidente estadual do União Brasil ainda elogiou a gestão do governador Eduardo Riedel (PP) como positiva, sem escândalos, com capacidade de atrair investimentos, geração de empregos e menor taxa de extrema pobreza no Brasil. “O União Brasil apoia a reeleição de Riedel. Sobre a eleição ao Senado, eu acredito que a eleição será mais disputada que a de governador”, projetou.

Com relação à saúde, a ex-deputada federal disse que o governador já demonstrou disposição e alocou dinheiro para a saúde. “Mas não dá para botar dinheiro bom em projeto ruim, pois a prefeita está com dificuldade em explicar o uso de R$ 156 milhões da saúde. Mesmo assim, o governo está planejando ações para ajudar a saúde da capital, apesar de não ser sua obrigação primária”, adiantou.

Ela recordou que, como deputada federal, viabilizou quase R$ 300 milhões para Mato Grosso do Sul, incluindo recursos para hospitais (Santa Casa, São Julião, HU, Hospital do Pênfigo, Cândido Mariano), entidades do terceiro setor (Juliano Varela, Cotolengo, AMA, Pestalozzi) e obras de infraestrutura (asfalto no Jardim Aero Rancho, recapeamento da Duque de Caxias). “Como vice-Governadora e secretária de Estado, dobrei as vagas do programa Vale Universidade, criei a Rede Solidária em áreas vulneráveis, fiz auditoria no Vale Renda e lancei edital para apoio a entidades do terceiro setor”, revelou.

Rose Modesto (União Brasil) também reafirmou a pacificação, citando garantias dadas pelo presidente nacional de seu partido, Antonio Rueda, de que “já está tudo resolvido”. A Federação União Progressista, que tem como objetivo somar forças no Fundo Partidário, tempo de propaganda e bancadas, ainda aguarda a homologação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para que a aliança seja válida nas eleições de 2026, a Corte Eleitoral precisa dar seu aval até o dia 4 de abril do próximo ano. Apesar do atraso burocrático, dirigentes nacionais de ambas as siglas mantêm a expectativa de que a formalização será concretizada no prazo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.