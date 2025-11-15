Homem é preso preventivamente por transporte 74kg de maconha na Operação Nárke V

Entorpecentes foram encontrados em uma transportadora e investigação indentificou o suspeito pela logística do transporte

Na última sexta-feira (14), um homem foi preso preventivamente durante às investigações da Operação Nárke V, em Campo Grande.

A operação apredendeu 74,8 kg de maconha em uma transportadora da Capital e foi realizado Denar ( Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) com apoio do Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Três volumes contendo entorpecentes transportados foram identificados e o avanço das investigações permitiu a identificação do suspeito responsável pela logística do transporte da droga até a transportadora.

No total, fortam cumpridos um mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Também foi apreendido, uim veículo Jeep/Renegade vermelho utilizado na ação criminosa.

O prejuízo estimado ao crime nesta fase da investigação é de aproximadamente R$ 100 mil.

