Homem invade casa para roubar e agride idoso na Vila Sobrinho

Um homem, de 44 anos, que cumpre pena em regime fechado, invadiu a casa de um idoso, de 76 anos, na noite dessa sexta-feira (14), na Vila Sobrinho, em Campo Grande. O homem também chegou a agredir o idoso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito entrou na residência e tentou roubar o celular da vítima. Ao ser flagrado, empurrou o idoso, que caiu e bateu a cabeça, ficando ferido. O agressor passou a desferir chutes contra a vítima, até que a esposa do morador interveio e pediu socorro.

Durante a fuga, o autor largou o celular e correu pela vizinhança. Equipe da Polícia Militar encontrou o suspeito no interior de uma casa, onde primeiro negou, depois confessou a invasão. Ele alegou estar em situação de rua.

O idoso recebeu atendimento médico devido ao ferimento na testa.

Já o suspeito foi levado à delegacia onde responderá por mais esse crime. O caso foi registrado na Depac Cepol como roubo impróprio.

