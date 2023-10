Semana Lixo Zero na UFMS receberá eletrônicos, recicláveis e medicamentos desta segunda

A Semana Lixo Zero UFMS inciará a coleta de resíduos na Cidade Universitária em Campo Grande a partir desta segunda (23). Na ação serão recolhidos materiais recicláveis, lixo eletrônico, pilhas, bateriais, lâmpadas, além de medicamentos vencidos.

A comunidade externa poderá entregar os materiais no no Mercado Escola, dentro da universidade. Para realizar o descarte correto, é necessário que os resíduos recicláveis estejam limpos e secos. Desta maneira, o mal cheiro, derramamento de líquidos, contaminação de materiais e focos com presença de insetos podem ser evitados. O processo torna o resíduo viável para o retorno à cadeia da reciclagem.

Todos os anos, a UFMS, realiza Semana Lixo Zero na Cidade Universitária e em seus 9 câmpus. A programação com a entrega dos resíduos, oficinas, palestras e rodas de conversa segue até 27 de outubro em todos os câmpus. Confira aqui.

Também é possível participar do desafia do engajamento que irá sortear um Kindle em cada campus. Para conferir as regras acesse o site da UFMS

A cidade universitária fica localizada na Avenida Costa e Silva, Bairro Universitário.

