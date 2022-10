Última semana antes das eleições é de restrições para eleitores e candidatos

Esta é a última semana antes do segundo turno das eleições, que será realizado no domingo, 30, e é marcada por prazos e regras. A partir desta terça-feira (25), eleitores já não poderão ser presos, de acordo com o calendário eleitoral; a prisão só poderá ser efetivada caso o o ato seja em flagrante ou crime inafiançável, como racismo, tortura ou crimes hediondos.

Na quinta-feira (27), será o último dia para propaganda política externa, como reuniões públicas, comícios e uso de aparelhagem de sonorização entre oito e meia-noite. Encerramento de campanha pode ser prorrogado por mais duas horas.

Já na sexta-feira (28), os programas eleitorais no rádio e na televisão se encerram, bem como as divulgações de propagandas pagas na imprensa. Também é o prazo final para realização de debates.

No sábado (29), véspera das eleições, será o último dia para uso de alto-falantes e amplificadores de som, distribuição de panfletos, carreata e passeata que promove propaganda politica.

Nas eleições, marcadas para o domingo (30), acaba o prazo para pedidos de recurso de candidatos, com exceção para arrecadação voltadas para o pagamento de despesas que já foram contraídas mas que não foram pagas.