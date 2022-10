Atletas de MS sobem ao pódio no Brasileiro de Ginástica Artística

Os atletas de Mato Grosso do Sul fizeram bonito e garantiram o segundo lugar por equipes no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2022, na categoria pré-infantil, de 9 a 10 anos. A equipe era formada por Christopher Rodrigo Cardena, Leonardo Ferreira Leal, Lucas Gabriel Paixão Silva e Luke Tobaru Nagano. O evento foi realizado no Guanandizão no último fim de semana e reuniu mais de 150 atletas.

Sob o comando do técnico João Gabriel França, os atletas de Mato Grosso do Sul ganhara a medalha de prata na classificação geral após disputarem as provas de solo, cavalo com alças e sem alças, argolas, salto sobre a mesa, barras paralelas simétricas e barra fixa. O título brasileiro foi conquistado pelo Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro

No individual, Luke Nagano (sub-9) foi bronze no pré-infantil, somando-se a pontuação de todos os aparelhos, mesma cor de medalha estampada no peito de Christopher Cardena, pela classe sub-11. Além destes, Lucas Paixão (sub-11) foi sexto colocado geral. Na mesma categoria, Leonardo Leal ficou em sétimo.

De acordo com a diretora técnica da FGMS (Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul), Elaine Nagano, é um orgulho para o estado receber o campeonato. “Conseguimos também dar mais visibilidade à modalidade, mostrando o atletas que, daqui para frente, vão estar na seleção brasileira. O público compareceu ao Guanandizão, foi de encher os olhos”, completa.

O técnico João Gabriel França valorizou o empenho do quarteto sul-mato-grossense na competição. “Foram várias horas de treinamento firme e forte, de segunda-feira a sábado, para poder representar bem Mato Grosso do Sul dentro de casa. A torcida nos apoiou e os meninos corresponderam, acertando muito nas provas”.