TSE divulga amanhã quantidade de eleitores por município

Todo ano o Tribunal Superior Eleitoral divulga o número de eleitores por município e amanhã (11), saí os dados auditados previstos para 2022.

De acordo com o calendário eleitoral de 2022, o dia 11 de julho é a data que o TSE tem para fazer a divulgação que ajudará a realizar o cálculo do limite de gastos e do número de contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.

A cada mês, o TSE consolida dados estatísticos sobre o eleitorado brasileiro. As informações são extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores, também conhecido como Cadastro Eleitoral.