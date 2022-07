Hoje é o Dia da pizza confira uma receita prática e rápida para fazer em casa

Numa tigela, misture o fermento e o açúcar. Regue com a água morna e, com uma colher, misture bem para dissolver. Deixe em temperatura ambiente até espumar cerca de 5 minutos.

Enquanto isso, na tigela da batedeira, misture a farinha com o sal e abra um buraco no centro. Separe uma tigela ou outro recipiente grande e unte com 2 colheres de sopa de azeite ela tem que ter espaço suficiente para a massa crescer bastante.

Assim que espumar, despeje a mistura de fermento no centro da tigela com farinha. Adicione um quarto de xícara de chá de azeite e misture, com uma espátula, apenas para incorporar.

Para sovar a massa, encaixe a tigela na batedeira com o gancho. Comece a bater em velocidade baixa por 5 minutos, aumente a velocidade aos poucos para alta e deixe bater por mais 15 minutos até formar uma massa lisa. Ela vai descolar da lateral da tigela e formar uma bola no gancho da batedeira.

Com as pontas dos dedos ou uma espátula, desgrude a massa da tigela da batedeira e transfira para o recipiente untado com azeite. Cubra com filme e deixe descansar por 1 hora, até crescer e dobrar de volume.

Quando faltarem 30 minutos para completar o tempo de crescimento da massa, preaqueça o forno a 250 graus. Se for utilizar uma assadeira de pedra sabão, coloque-a dentro do forno ainda frio para aquecer desde o início. Caso contrário, ela pode rachar com o choque térmico.

Polvilhe uma bancada lisa com farinha de trigo, transfira a massa de pizza para a bancada e, com uma espátula ou faca, divida em 4 porções.