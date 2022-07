Outubro haverá campanha de doação de livros

O incentivo a leitura é importante e pensando nisto o Governo do Estado anunciou uma importante ação para outubro que prevê a realização de uma campanha de doação de livros e revistas para bibliotecas públicas do Mato Grosso do Sul.

Esta iniciativa vai ocorrer na primeira quinzena do mês de outubro de cada ano. Os interessados já podem separar livros e gibis para participarem. Próximo do mês haverá mais informações dos locais de coleta.

Foi sancionada pelo Governo do Estado, a nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado. As doações dos livros poderão ser feitas tanto por pessoas físicas como jurídicas. Elas serão avaliadas no que diz respeito ao conteúdo e estado de conservação.

Após esta avaliação, os livros e revistas serão encaminhadas para uso ou reciclagem. A lei ainda prevê a divulgação da campanha, bem como a possibilidade de recolhimento das doações, por meio de parcerias com a iniciativa privada.

A expectativa é que a campanha possa ser uma importante ferramenta de apoio e fomento à cultura, assim como a educação, fazendo esta reforço e contribuição para as bibliotecas públicas do Estado.