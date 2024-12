Judocas de MS brilham no Pan-Americano Sub-13 e conquistam ouro em Cuba

Judocas de Mato Grosso do Sul levaram o nome do estado e do Brasil ao lugar mais alto do pódio no Pan-Americano Sub-13, realizado em Varadero, Cuba. Maê Müller e Maria Clara Shiroma se destacaram nas suas respectivas categorias, conquistando medalhas de ouro e mostrando a força do judô sul-mato-grossense no cenário internacional.

Maê Müller, competindo na categoria faixa laranja até 34 quilos, teve um desempenho impecável, superando adversárias muito fortes. Emocionado, o pai de Maê, Thiago Oliveira, compartilhou sua alegria: “Maê está no primeiro ano do sub-13 e lutou contra meninas muito fortes, mas estava bem preparada e concentrada. Ficamos muito felizes, pois foi muito difícil ela chegar até aqui, e sem o apoio dos familiares, da academia e dos amigos, certamente não conseguiríamos estar aqui. Com certeza foi uma vitória de todos”, disse Thiago, visivelmente orgulhoso.

Maria Clara Shiroma, também campeã, disputou na categoria faixa laranja até 52 quilos, e sua vitória se soma a mais uma grande conquista para a delegação brasileira. As mães das atletas, que desempenharam papel fundamental nos bastidores da competição, revelaram os desafios enfrentados para viabilizar a viagem.

Para cobrir os custos da participação das atletas na competição internacional, as famílias realizaram diversas ações de arrecadação. A mãe de Maê, Glyci Müller, contou como se organizaram: “Vendemos bala de goma, fizemos rifa, promovemos ações nas redes sociais e até organizamos um almoço beneficente para entregar para o pessoal”, explicou. Já a mãe de Maria Clara, Erika Shiroma, destacou a importância do apoio constante: “A gente fica sempre revisando os golpes, tentando estudar a luta das adversárias. É essa loucura assim”, relatou Erika, enfatizando o esforço diário e o comprometimento com os treinamentos.

O apoio financeiro e emocional das famílias foi fundamental para que as atletas alcançassem este feito histórico. A conquista no Pan-Americano Sub-13 reforça o talento e a dedicação das judocas sul-mato-grossenses, além de evidenciar a importância do trabalho em equipe para o sucesso no esporte. Com o ouro, Maê e Maria Clara não só garantiram a vitória para si mesmas, mas também deram mais um motivo de orgulho para o judô brasileiro.

Com informações do GE

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais