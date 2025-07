Trump eleva tarifa sobre produtos do Brasil, mas isenta 694 itens estratégicos para os EUA

Medida atinge em cheio o agronegócio brasileiro. Governo Lula reage e promete proteger economia nacional

Pouco depois de assinar a ordem executiva que eleva de 10% para 50% as tarifas sobre produtos importados do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma lista com 694 itens brasileiros que ficarão isentos da nova taxação. A medida busca amenizar os impactos da decisão sobre setores considerados estratégicos para a economia norte-americana.

Entre os produtos poupados estão commodities e insumos essenciais, como suco de laranja, minério de ferro, gás natural liquefeito, produtos energéticos, peças de aeronaves, fertilizantes e polpa de celulose. A lista foi divulgada pela Casa Branca minutos após a assinatura do decreto, reforçando a intenção de preservar cadeias produtivas dos EUA que dependem diretamente de matérias-primas brasileiras.

Por outro lado, café torrado e carne bovina, produtos de grande peso no agronegócio brasileiro, não foram incluídos entre os isentos e passarão a ser taxados em 50%. Juntos, eles representam cerca de 6,6% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, segundo dados do comércio exterior.

Isenções estratégicas

A lista de exceções inclui uma ampla gama de produtos, desde alimentos e combustíveis até aeronaves e derivados de petróleo. A Casa Branca justificou que a seleção visa evitar “disrupções significativas” em setores industriais e de infraestrutura nos EUA. Veja alguns dos principais produtos isentos:

– Suco de laranja congelado

– Minério de ferro

– Gás natural e derivados (como propano e butano liquefeitos)

– Energia elétrica

– Fertilizantes químicos com nitrogênio, fósforo e potássio

– Helicópteros e aviões de diferentes portes

– Peças de motores de aeronaves

– Celulose e produtos plásticos industriais

– Castanhas, polpa de laranja e vaselina

– Ouro (não monetário) e produtos ferrosos

A decisão de manter a importação desses itens com a tarifa anterior sugere que os EUA reconhecem a importância do Brasil como fornecedor de insumos críticos, especialmente nas áreas de aviação, energia, agricultura e tecnologia.

A nova política tarifária, apesar das exceções, reforça a tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. A taxação de 50% sobre carne bovina e café torrado atinge em cheio o setor agroexportador brasileiro, responsável por significativa fatia das vendas ao mercado norte-americano.

Analistas avaliam que o governo Trump optou por uma estratégia de pressão seletiva: enquanto preserva setores dos EUA que dependem da indústria e energia brasileiras, impõe barreiras sobre produtos do agronegócio, em um contexto de concorrência interna e proteção ao produtor americano.

Reação do Brasil

O governo brasileiro se pronunciou oficialmente por meio de nota, onde repudiou a interferência dos Estados Unidos na Justiça do país, especialmente as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, e classificou a atitude como inaceitável e motivada por políticos brasileiros que agem contra os interesses nacionais. Reforçou o respeito à independência dos Poderes, à democracia e à soberania do Brasil.

Também criticou as medidas comerciais impostas pelos EUA, considerando-as politicamente motivadas e prejudiciais à histórica relação bilateral. O Brasil reafirmou sua disposição para negociar, mas avisou que usará todos os instrumentos legais para defender sua economia. Por fim, informou que está avaliando os impactos das medidas e adotando ações para proteger trabalhadores, empresas e famílias brasileiras.

Confira abaixo o comunicado do governo do Brasil:

“Nota oficial sobre a interferência na Justiça brasileira e as medidas comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil

O Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os Poderes. Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as Nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa.

É inaceitável a interferência do governo norte-americano na Justiça brasileira.

O governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses.

Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia.

No Brasil, a lei é para todos os cidadãos e todas as empresas. Qualquer atividade que afete a vida da população e da democracia brasileira está sujeita a normas. Não é diferente para as plataformas digitais.

A sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a democracia.

O governo brasileiro considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras. O Brasil tem acumulado nas últimas décadas um significativo déficit comercial em bens e serviços com os Estados Unidos.

A motivação política das medidas contra o Brasil atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países.

O Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação. Nossa economia está cada vez mais integrada aos principais mercados e parceiros internacionais.

Já iniciamos a avaliação dos impactos das medidas e a elaboração das ações para apoiar e proteger os trabalhadores, as empresas e as famílias brasileiras.”

A nova rodada de tensões comerciais reaquece o debate sobre os limites da política protecionista dos EUA. Especialistas alertam que, mesmo com as exceções, a medida amplia a incerteza no comércio bilateral e pode gerar impacto indireto em setores logísticos e financeiros.

A lista completa dos produtos brasileiros isentos da nova tarifa está disponível no site oficial da Casa Branca. Clique aqui e confira!

Com informações do SBT News

