Para defender a mãe, adolescente mata e esquarteja padrasto em Dourados; o menor foi apreendido

Na noite dessa quarta-feira (30), um adolescente, de 17 anos, que teve sua identidade preservada, foi apreendido em flagrante após assassinar e esquartejar o padrasto, Clanderson Vilhalva Arce, de 28 amos. O caso aconteceu na comunidade Nhu Porã, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande, e a motivação seria para defender a mãe, vítima de agressões físicas.

Segundo informações iniciais, o crime ocorreu após a mãe do adolescente, de 57 anos, discutir com o companheiro. Em determinado momento, Clanderson, que estava em estado de embriaguez, passou a agredir a mulher fisicamente. No meio da confusão, para defender a mãe, o menor de idade entrou em luta corporal contra o padrasto e se apossou de um machado, matando o agressor.

Segundo o site local Dourados News, o adolescente confessou não saber a quantidade de golpes contra a vítima, mas que o primeiro deles chegou a cortar a cabeça do padrasto. Durante o ato, os braços e as pernas do homem também foram separados do corpo.

O menino ainda confessou à polícia não estar arrependido do crime, e que “mataria mais cem vezes se fosse preciso para defender a mãe”.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.