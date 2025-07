Lanchonete é furtada duas vezes em três dias em bairro nobre de Campo Grande, e acende alerta; veja

Uma lanchonete foi furtada, pela segunda vez, na madrugada desta quinta-feira (31), no bairro Santa Fé, em Campo Grande. Segundo informações, a primeira invasão ocorreu na última segunda-feira (28). Os dois crimes foram registrados por câmeras de segurança do local.

Conforme apurado pela reportagem do jornal O Estado, no primeiro furto os criminosos levaram o dinheiro do caixa, e enquanto tentavam roubar a televisão, foram surpreendidos pelo porteiro de um prédio vizinho e conseguiram fugir.

Já no roubo de ontem, o suspeito arrombou a porta de vidro recém-instalada e conseguiu levar a televisão desta vez, além de mais uma quantia em dinheiro que estava no caixa.

A proprietária registrou boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que investiga o caso.