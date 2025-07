Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos do Brasil e eleva a tensão comercial

Medida afeta a todas as exportações brasileiras e agrava crise diplomática com os Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados ao país, com início previsto para 1º de agosto. A decisão foi comunicada por meio de uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em tom de represália à atuação do Brasil em temas geopolíticos, como a defesa da regulação das plataformas digitais e o fortalecimento dos BRICS.

Ao justificar a medida, Trump criticou o tratamento dado pelo governo brasileiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro e acusou o país de atacar a liberdade de expressão ao exigir responsabilidade das big techs sediadas nos EUA. Ele também condicionou a revisão da tarifa à abertura comercial do Brasil, ignorando o princípio de soberania nacional sobre suas decisões internas e políticas públicas.

O governo brasileiro ainda não informou se adotará contramedidas comerciais ou diplomáticas. A nova tarifa deverá atingir setores como o agroindustrial e o de manufaturados, e acontece em meio ao período de consolidação das alianças do BRICS, bloco ao qual os Estados Unidos têm feito críticas crescentes.

