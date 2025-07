Suspeito de roubar carro durante falsa negociação é identificado pea Polícia Civil em Campo Grande

Veículo levado no crime foi localizado em via pública e será devolvido à vítima



Um homem de 26 anos foi identificado pela Polícia Civil como o autor de um roubo ocorrido em Campo Grande, no início desta semana, após se passar por interessado na compra de um carro anunciado para venda. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), que também localizou o veículo levado na ação.

A abordagem aconteceu na segunda-feira (7), durante uma suposta negociação de venda. Segundo a vítima, o suspeito se apresentou como comprador e, no momento do encontro, sacou uma arma e anunciou o assalto, fugindo com o VW Gol.

A investigação foi iniciada logo após o crime. A partir das informações reunidas, os policiais conseguiram identificar o suspeito, que foi localizado e ouvido. Embora tenha negado a autoria do roubo, ele foi reconhecido pela vítima, que confirmou a identidade durante o procedimento formal.

O veículo foi encontrado nesta quarta-feira (9), abandonado em uma via do bairro Parque Novos Estados, região norte da Capital. O carro foi apreendido e será devolvido ao dono.

O caso segue sob investigação e o suspeito permanece sob responsabilidade da Justiça.

