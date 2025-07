Prefeita se reúne com secretariado e reforça medidas de austeridade para equilíbrio fiscal

Encontro marcou um balanço do primeiro semestre e definiu diretrizes para o segundo

A prefeita de Campo Grande se reuniu com o secretariado, ontem (9), para alinhar as ações do plano de equilíbrio fiscal adotado pelo município. O encontro marcou um balanço do primeiro semestre e definiu diretrizes para o segundo semestre de 2025, com foco no controle de gastos públicos e reorganização financeira da administração.

“É um período de ajustes. Estamos tomando decisões firmes agora para garantir, no futuro, educação e saúde de qualidade, além da conclusão de obras importantes e o início de novos projetos que a cidade precisa”, afirmou.

Entre as principais frentes em andamento está a adesão ao programa de equilíbrio fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, que oferece suporte técnico e financeiro a municípios em busca de estabilização das contas públicas. A medida deve ajudar Campo Grande a retomar sua capacidade de investimento e ampliar o acesso a financiamentos.

Na área de infraestrutura, a Prefeitura informou que há uma carta-consulta em tramitação junto à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de viabilizar novos recursos para obras em diferentes regiões da capital.

“Nós queremos avançar ainda mais em ações por toda Campo Grande, recuperando a capacidade de investimento do município, para que a gente possa fazer entregas maiores e melhores para a população”, completou.

Por Taynara Menezes

