Troca de comando da DOF conta com a presença do Riedel

Dourados hoje será palco da troca de comando do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), do coronel Everson Antônio Rozeni que assume o comando da instituição, no lugar do coronel Wagner Ferreira da Silva.

O governador Eduardo Riedel participa nesta sexta-feira (24), às 14h30, da solenidade que também conta com a troca de comando do Policiamento de Área-1 (CPA-1). O coronel Rodrigo Alex Potrich ficará a frente da unidade, justamente no lugar de Everson Rozeni.

A mudança no 3º Batalhão da PM está prevista. O tenente-coronel Helbert Davyson Romeiro de Souza passa o comando para o tenente-coronel Samuel Castilho Ferreira Aragão.

A agenda também terá a participação do vice-governador Barbosinha, do prefeito de Dourados, Alan Guedes, assim como do secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e do comandante-geral da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.