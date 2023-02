Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua está de mudança para Touro logo cedo, sinal de que será fácil mergulhar de cabeça em um projeto com boas chances de se tornar lucrativo. Só tenha cuidado para não comentar sobre isso com qualquer um, Áries. Nem todo mundo quer o seu bem e pessoas invejosas pode tentar atrapalhar seus planos, tá? Na dúvida, vale a pena ouvir seu sexto sentido, que estará mais afiado. Bom momento para fazer alguns ajustes no orçamento e se planejar para fechar o mês no azul. Com tanta coisa acontecendo, o romance pode ficar em segundo plano, mas explique ao mozão que não é nada pessoal, tá? Você só vai investir na paquera se achar que tem chance de virar um lance estável.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a Lua entrando no seu signo hoje, tudo indica que os seus sonhos ganham destaque. Além de se concentrar nas tarefas diárias, talvez sobre um tempinho para você se aventurar mais em um projeto pessoal. A boa notícia é que tudo o que depende da sua iniciativa tende a correr melhor a partir de agora. No trabalho, fica mais fácil agir de maneira incisiva e tudo indica que poderá inspirar os colegas com os seus exemplos de liderança. Se depender das estrelas, vai chegar mais longe do que imagina! Se tem compromisso, tudo deve correr com mais tranquilidade agora e podem acertar os ponteiros. Uma amizade com benefícios pode animar a paquera se está só.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou, meu bem, mas a entrada da Lua no seu inferno astral pode jogar água fria em alguns planos que tinha feito. A boa notícia é que o astral tem tudo para ser positivo e você pode tirar vantagem da sua intuição, que estará mais afiada agora. Se você jogar suas fichas direitinho, esse pode ser o início de uma fase pra lá de positiva no trabalho! Eu ouvi um amém? Aproveite para identificar quem merece a sua confiança, tanto na vida profissional quanto em outras áreas. Talvez a noitada com o mozão não seja tão agitada quanto estava planejando, mas tudo indica que vão se divertir do mesmo jeito. A paquera pode trazer surpresas e reviravoltas.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Com a Lua de mudança para Touro logo cedo, você começa a sexta com muito pique no trabalho. Preste atenção em uma oportunidade de sair da rotina, correr alguns riscos bem calculados ou até se aventurar em busca de um sonho antigo, se estiver se sentindo mais corajoso, Câncer. As estrelas avisam que pode conquistar resultados ainda melhores do que esperava. Eu ouvi um amém? Nos relacionamentos, lembre-se de que a diplomacia traz melhores resultados e não tente impor sua opinião. A paquera promete algumas novidades interessantes, especialmente com um crush que mora longe. O romance ganha um astral mais leve e divertido.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O seu foco no trabalho vai ganhar um reforço da Lua, que entra em Touro nesta madrugada e traz um novo pique para correr atrás dos seus interesses. É um bom momento para planejar os próximos passos na carreira, priorizar aquela tarefa que precisa de atenção especial, ou ainda fazer contatos promissores e causar uma boa impressão profissional por onde passa. Concentre-se no que precisa ser feito e mostre jogo de cintura para se lidar com qualquer imprevisto ou surpresa que surgir no seu caminho. Seu poder de atração vai dar um show e será difícil alguém resistir ao seu charme. Capriche na produção para deixar o mozão babando.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, Virgem, e com a Lua de mudança para Touro logo cedo, tudo indica que você estará mais aventureiro do que o normal. O astral é perfeito para testar algumas coisas novas no trabalho, cuidar de tarefas que podem ser feitas em equipe ou começar um curso para dar aquele empurrão que faltava na carreira. E se as mudanças estão em pauta, está na hora de analisar uma proposta de sociedade ou parceria com novos olhos. Se estiver ressabiado, comece com algo pequeno, sem correr tantos riscos, meu cristalzinho. Um pouco mais de atitude e bom humor pode fazer toda a diferença na paquera. Você e o mozão podem se divertir muito em uma viagem ou passeio.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua está de mudança para Touro nesta manhã e promete movimentar esta sexta, bebê. Se tiver que cuidar de algumas tarefas que exigem a colaboração do pessoal do trabalho, reforce a diplomacia e mostre jogo de cintura para se adaptar a qualquer imprevisto. Mantenha a calma e você poderá se sair melhor do que esperava. A dica é seguir os seus instintos para identificar boas oportunidades no trabalho. Talvez você tenha que ralar em dobro pra deixar tudo em ordem no serviço, mas vai valer a pena. Seu poder de atração será sua arma secreta na conquista. A paixão também esquenta e promete tacar fogo no parquinho nos momentos de intimidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Logo cedo, a Lua entra em Touro e envia as melhores energias para você se relacionar com as pessoas. O seu signo não é o mais sociável do Zodíaco, mas você pode aproveitar as boas vibes astrais desta sexta para virar o jogo, bebê! No trabalho, fica mais fácil cuidar de tarefas em parceria ou em equipe, já que você estará mais aberto para as opiniões e ideias dos outros. E como os relacionamentos em geral estão protegidos, você pode resolver qualquer mal-entendido em casa ou com um amigo também. Mas é no romance que a sua estrela vai brilhar! Aguarde momentos maravilhosos com o mozão. Também pode dar um chega pra lá na solidão se está procurando um novo amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje, a Lua entra em Touro e garante que o seu foco vai se voltar para o trabalho. Mostre que tem bom-senso de sobra pra cuidar das tarefas de rotina. Quem trabalha com produtos para o lar, serviços para a casa ou está no esquema de home office vai nadar de braçada. A saúde também ganha destaque e pode precisar de uma atenção extra. Mas não é nada pra se preocupar, apenas para lembrar que praticar exercícios físicos com mais regularidade pode ser muito bom para você. Talvez seja preciso um esforço maior para agradar o par ou cuidar do romance, já que sua atenção estará em outros assuntos. Colega ou conhecido do trabalho pode despertar seu interesse.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua está de mudança para o seu paraíso astral e você começa a sexta com a corda toda! Além de poder contar com a sorte em vários setores, você também vai dar aquele show na hora de se comunicar, seja no trabalho ou em outras áreas. A tarde será perfeita para brilhar em serviço que exige criatividade ou envolve contato direto com os clientes. Vendas e qualquer coisa ligada a comunicação tem tudo para ser um sucesso. Invista no diálogo e no romantismo para seduzir e encantar seu amor se já tem compromisso. Tá na pista? Você vai fazer sucesso na paquera! Bom humor e aquele papo esperto serão um trunfo para conquistar o crush.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender das estrelas, sua atenção pode se voltar para assuntos domésticos nesta sexta. É que a Lua vai entrar em Touro logo cedo, sinalizando boas novas envolvendo a família. Aliás, as estrelas avisam que pode ter sorte em assuntos que envolvem dinheiro também. Se pensa em começar um negócio próprio na sua casa ou formar uma sociedade com alguém da família, saiba que esses planos têm tudo para serem bem-sucedidos, inclusive na área financeira. Mas talvez a sorte não esteja ao seu lado na hora de tentar uma aproximação com um crush novo. Não desanime, bebê, e espere um momento mais favorável. A dois, cuidado com o ciúme.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A semana tem tudo para fechar com chave de ouro, graças à entrada da Lua em Touro hoje. As estrelas avisam que terá ótimo desempenho em serviços que envolvam contato com o público, comunicação ou pequenos deslocamentos. Aproveite para marcar uma reunião, trocar ideias com os colegas e ouvir pontos de vista diferentes. Também será mais fácil convencer os outros de que as suas ideias ou produtos são melhores do que os do concorrente. Você também vai brilhar nas redes sociais, o que pode agilizar uma aproximação se está de olho em alguém. Um bom papo e um astral mais descontraído deixam a vida amorosa bem interessante.

