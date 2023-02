Ferramenta da Defesa Civil já tem mais de 60 mil cadastros

Mensagens via SMS sinalizam os alertas climáticos para cada região

Desde 2018, o Estado de Mato Grosso do Sul conta com o serviço gratuito que avisa por SMS quando a população precisa ficar atenta a situações que possam oferecer algum risco. De acordo com um levantamento da Cedec/ MS (Coordenadoria de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul), até o dia 23 de fevereiro, o sistema contava com 60.801 pessoas cadastradas espontaneamente, para receberem alertas diários com atualizações sobre altas temperaturas, chuvas fortes, temporais, descargas elétricas e alagamentos.

Segundo o coordenador Municipal da Defesa Civil de Campo Grande, major Centurião, os alertas servem para orientar a população para que, em casos de chuvas fortes, evitem alagamentos, áreas de encostas, morros e barreiras, além de trafegar em ruas sujeitas a enxurradas localizadas, e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra ventos fortes e tempestade de raios. Cabe ressaltar que, além dos avisos de mau tempo, a Defesa Civil também envia notificações importantes sobre doenças como dengue, influenza e COVID-19.

“Nós temos uma equipe especializada que realiza esse serviço de monitoramento, então, quando temos um aviso que pode causar riscos para a população, seja de chuvas ou altas temperaturas, utilizamos essa comunicação por SMS para as pessoas que tem cadastro, no intuito de oferecer- -lhes uma precaução nas suas atividades diárias”, disse o coordenador.

O major ainda ressaltou que, para receber os torpedos, é necessário realizar um cadastro rápido. “É simples! Basta enviar um SMS com o CEP da sua residência para o número 40199. Logo em seguida, você receberá a confirmação do cadastro no sistema de alerta. Então, você estará apto a receber as atualizações”, explicou.

A reportagem do jornal O Estado foi até o centro de Campo Grande, para conversar com a população e descobrir se essa ferramenta agrada ou não aos usuários do sistema. Para a funcionária pública Lucilene Costa Silva, os avisos são sempre bem -vindos. “Já me preveniu de passar por áreas alagadas, principalmente, porque próximo a minha casa tem uma rua que sempre alaga, então quando acontece, eu procuro chegar mais cedo”, disse.

A afirmação se repetiu pelo supervisor de estoque Gabriel Gomes, de 25 anos, que trabalha como motoentregador nas horas vagas. “Fico sempre em alerta no celular, até porque, como eu também sou motoboy, tenho de estar sempre preparado para a mudança de tempo que acontece aqui na cidade”, contou.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

