Três projetos estão previstos para a sessão ordinária desta terça-feira

Os deputados irão votar três projetos nesta terça-feira (12), durante a sessão ordinária da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). As propostas serão apreciadas em primeira e segunda discussão e em discussão única. Aberta a toda sociedade, a sessão tem início às 9h, com transmissão ao vivo pelos canais de comunicação do Parlamento.

De autoria do deputado Junior Mochi (MDB), o Projeto de Lei 329/2025 será votado em segunda discussão. A proposição inclui no calendário oficial de Mato Grosso do Sul o Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras, realizado anualmente entre agosto e outubro.

Em primeira discussão, está pautado o Projeto de Lei 40/2026, de autoria do deputado Caravina (PSDB), que acrescenta ao calendário de eventos do estado o “Off Road Bataguassu”. A celebração esportiva acontece tradicionalmente no último final de semana de janeiro, no município de Bataguassu.

Os deputados votam também o Projeto de Resolução 07/2026, apresentado pelo deputado Paulo Corrêa (PL), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a personalidade de destaque, em reconhecimento aos serviços prestados ao estado.