Agasalhos, roupa de frio e cobertor; saiba onde doar na Capital

Com as baixas temperaturas registradas em Campo Grande, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) e o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) fazem um pedido à população para a doação de agasalhos, cobertores e roupas de frio destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela ação Inverno Acolhedor.

A maior necessidade neste momento é por roupas masculinas adultas, como casacos, calças, meias, toucas e cobertores, que são distribuídas durante os dias de acolhimento à população em situação de rua. O FAC também solicita doações de roupas infantis para serem entregues em abrigos e para instituições que já fizeram as solicitações.

As doações para a ação Inverno Acolhedor podem ser entregues no Parque Ayrton Senna, a partir das 16h, durante os dias de funcionamento da ação. Nos demais dias da semana, os itens podem ser levados até a sede da SAS, na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Jardim TV Morena, das 7h30 às 13h30, ou em qualquer outro ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho, coordenada pelo FAC.

A presidente do fundo, Adir Diniz, reforçou o pedido de colaboração da população, uma vez que essas doações são frutos da campanha do FAC. “Estamos precisando com urgência de roupas masculinas e também de roupas para crianças. Uma simples doação pode aquecer uma vida neste frio”, destacou.

Confira os pontos de coletas:

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