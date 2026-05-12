“Fim dos problemas com fossas”: rede de esgoto leva tranquilidade e valorização imobiliária a bairros da Capital

Comerciante e proprietário no bairro Itamaracá relata redução de gastos, mais tranquilidade e benefícios após avanço do saneamento
A ampliação do sistema de esgotamento sanitário segue avançando em Campo Grande, levando mais infraestrutura, qualidade de vida e desenvolvimento para diferentes regiões da Capital. As obras fazem parte do compromisso da Águas Guariroba em ampliar o acesso ao saneamento e garantir mais dignidade para as famílias campo-grandenses.
Além da melhoria na saúde pública e no meio ambiente, a chegada da rede de esgoto também representa mais segurança e tranquilidade para os moradores, que deixam de conviver com os transtornos causados pelas fossas sépticas.
Para o comerciante e morador do bairro Itamaracá, Cláudio Simonato, a mudança impacta diretamente a rotina e também a valorização dos imóveis.
“A rede de esgoto traz a tranquilidade da gente não precisar mais se preocupar com a construção de fossas, o gasto para esvaziar e a preocupação com a estrutura delas. Tenho alguns imóveis na região e isso só traz benefícios para nós, pela valorização e também pela saúde. Já tive muitos problemas com esvaziamento de fossas nos meus imóveis”, destaca.
Além da praticidade e da redução de gastos com fossas, a chegada da rede de esgoto também influencia diretamente na valorização das propriedades.
Um levantamento divulgado em 2025 pelo Instituto Trata Brasil, com base em dados do IBGE, aponta que o valor médio dos aluguéis em residências com saneamento no país é de R$ 792,13, enquanto em moradias sem os serviços básicos o valor médio é de R$ 577,82 — uma diferença de R$ 214,31.
O dado mostra que imóveis com acesso ao saneamento possuem valor médio de aluguel cerca de 37% maior em comparação às moradias sem os serviços básicos.
Cronograma semanal de obras
Durante a semana, as equipes da concessionária atuam em diversos pontos da cidade com a implantação da nova rede coletora, seguindo planejamento técnico e sinalização adequada para garantir a segurança de moradores e motoristas. O cronograma pode sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.
Entre os dias 11 e 15 de maio, a concessionária executa novas frentes de implantação da rede de esgoto em mais de 30 ruas distribuídas em oito bairros de Campo Grande.
Jardim Columbia
- Rua Pindaré
Guanandi II
- Av. Pres. Tancredo Neves
- Rua Ibicaré
- Rua Itaruma
- Rua Leonor Garcia Rosa Pires
Tijuca
- Rua Severino Pinheiro
- Rua Culuene
- Rua Xavantes
- Rua Tupacereta
- Rua Paraguaçu
- Rua Cabo Verde
- Rua Buarque de Macedo
- Av. Marechal Deodoro
- Av. Conde de Boa Vista
Itamaracá
- Rua Georgina Pereira Barbosa
- Rua Naor Lemes Barbosa
- Rua Amabile Tanarche Capi
- Rua Joana Maria de Souza
Estrela Dalva
- Rua Uirapuru
- Rua Horácio Lemos
- Rua do Flamingo
- Rua das Palmeiras
- Rua do Leão
Nova Lima
- Rua Clarice Lispector
- Rua Mãe Menininha do Gantóis
- Rua Dorcelina Folador
- Av. Uraca
- Rua Paranapebas
- Av. Caruma
- Rua Jaci Maria de Azevedo Môro
Centenário
- Rua Santos Monteiro
- Rua Escaramuça
Tiradentes
- Av. Oceania
- Rua Marrei Júnior
Referência no Saneamento
A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.