“Fim dos problemas com fossas”: rede de esgoto leva tranquilidade e valorização imobiliária a bairros da Capital

Comerciante e proprietário no bairro Itamaracá relata redução de gastos, mais tranquilidade e benefícios após avanço do saneamento

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário segue avançando em Campo Grande, levando mais infraestrutura, qualidade de vida e desenvolvimento para diferentes regiões da Capital. As obras fazem parte do compromisso da Águas Guariroba em ampliar o acesso ao saneamento e garantir mais dignidade para as famílias campo-grandenses.

Além da melhoria na saúde pública e no meio ambiente, a chegada da rede de esgoto também representa mais segurança e tranquilidade para os moradores, que deixam de conviver com os transtornos causados pelas fossas sépticas.

Para o comerciante e morador do bairro Itamaracá, Cláudio Simonato, a mudança impacta diretamente a rotina e também a valorização dos imóveis.

“A rede de esgoto traz a tranquilidade da gente não precisar mais se preocupar com a construção de fossas, o gasto para esvaziar e a preocupação com a estrutura delas. Tenho alguns imóveis na região e isso só traz benefícios para nós, pela valorização e também pela saúde. Já tive muitos problemas com esvaziamento de fossas nos meus imóveis”, destaca.

Além da praticidade e da redução de gastos com fossas, a chegada da rede de esgoto também influencia diretamente na valorização das propriedades.

Um levantamento divulgado em 2025 pelo Instituto Trata Brasil, com base em dados do IBGE, aponta que o valor médio dos aluguéis em residências com saneamento no país é de R$ 792,13, enquanto em moradias sem os serviços básicos o valor médio é de R$ 577,82 — uma diferença de R$ 214,31.

O dado mostra que imóveis com acesso ao saneamento possuem valor médio de aluguel cerca de 37% maior em comparação às moradias sem os serviços básicos.

Cronograma semanal de obras

Durante a semana, as equipes da concessionária atuam em diversos pontos da cidade com a implantação da nova rede coletora, seguindo planejamento técnico e sinalização adequada para garantir a segurança de moradores e motoristas. O cronograma pode sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.

Entre os dias 11 e 15 de maio, a concessionária executa novas frentes de implantação da rede de esgoto em mais de 30 ruas distribuídas em oito bairros de Campo Grande.

Jardim Columbia

Rua Pindaré

Guanandi II

Av. Pres. Tancredo Neves

Rua Ibicaré

Rua Itaruma

Rua Leonor Garcia Rosa Pires

Tijuca

Rua Severino Pinheiro

Rua Culuene

Rua Xavantes

Rua Tupacereta

Rua Paraguaçu

Rua Cabo Verde

Rua Buarque de Macedo

Av. Marechal Deodoro

Av. Conde de Boa Vista

Itamaracá

Rua Georgina Pereira Barbosa

Rua Naor Lemes Barbosa

Rua Amabile Tanarche Capi

Rua Joana Maria de Souza

Estrela Dalva

Rua Uirapuru

Rua Horácio Lemos

Rua do Flamingo

Rua das Palmeiras

Rua do Leão

Nova Lima

Rua Clarice Lispector

Rua Mãe Menininha do Gantóis

Rua Dorcelina Folador

Av. Uraca

Rua Paranapebas

Av. Caruma

Rua Jaci Maria de Azevedo Môro

Centenário

Rua Santos Monteiro

Rua Escaramuça

Tiradentes

Av. Oceania

Rua Marrei Júnior

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.