TRE-MS terá 40 locais de transmissão dos boletins de urna no segundo turno em Campo Grande

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) anunciou que 40 locais serão responsáveis pela transmissão dos boletins de urna no segundo turno das eleições para a prefeitura de Campo Grande, marcado para o dia 27 de outubro. Esses pontos terão o papel fundamental de enviar os dados de votação à Justiça Eleitoral por meio de uma rede de comunicação de dados exclusiva, garantindo a rapidez e a segurança na apuração dos votos.

De acordo com o artigo 197 da Resolução 23.736/2024, além da transmissão, os locais designados também poderão realizar a recuperação de dados de votação e a reimpressão dos boletins de urna, caso necessário. Se houver algum problema técnico ou impossibilidade de transmissão nos locais designados, outros pontos de transmissão, incluindo as Juntas Eleitorais, poderão realizar o envio dos dados à Justiça Eleitoral para garantir a totalização dos votos sem interrupções.

O segundo turno em Campo Grande está sendo disputado por Adriane Lopes, candidata à reeleição pelo Progressistas (PP), e Rose Modesto, do União Brasil. Ambas as candidatas disputam o cargo de prefeita da Capital, em uma eleição que promete ser bastante acirrada.

A preparação técnica para a transmissão dos boletins de urna é uma etapa importante para assegurar a transparência e a integridade do processo eleitoral, à medida que o TRE-MS se organiza para garantir que todos os votos sejam contabilizados de forma eficiente e segura.

