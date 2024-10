Homem é esfaqueado pelo primo durante briga por celular em Campo Grande

Um homem de 29 anos foi esfaqueado pelo primo na noite de sexta-feira (18) durante uma discussão motivada por um aparelho celular. O incidente aconteceu na Rua João Alves Pereira, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, foi informada por uma testemunha que a vítima e o suspeito, ambos primos, começaram a discutir por causa de um celular. Durante a briga, que ocorreu enquanto os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas, o suspeito pegou uma faca e desferiu golpes no pescoço e nas costas da vítima.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o boletim policial, tanto a vítima quanto o suspeito possuem passagens criminais. O caso segue em investigação, e a polícia realiza buscas para localizar o autor do crime.

