Setor de bioenergia oferece uma das melhores remunerações da indústria, afirma diretor da Biosul

Rodada da Empregabilidade atraiu candidatos sem experiência, com vagas em dez municípios

A 1ª Rodada da Empregabilidade, voltada para o setor de bioenergia, reuniu candidatos de diferentes perfis e faixas etárias em busca de uma oportunidade de ingressar em uma das áreas mais promissoras do estado. Com ações simultâneas em dez municípios e mais de 370 vagas, a iniciativa é fruto de uma parceria entre a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e a Biosul, que representa o setor sucroenergético no estado.

Erico Paredes, diretor-técnico da Biosul, destacou que o setor de bioenergia não apenas está em expansão, como também oferece remunerações competitivas. “Temos uma das melhores remunerações da indústria em Mato Grosso do Sul, tanto no setor industrial quanto no agrícola. O setor está comprometido em qualificar seus profissionais e gerar mais oportunidades, tanto para quem já tem experiência quanto para quem está começando agora”, afirmou. Além disso, ele ressaltou que as vagas incluem cargos técnicos, como eletricistas e instrumentistas, mas também abrem portas para jovens e pessoas sem experiência, desde que possuam o mínimo de escolaridade para serem treinados.

Uma das empresas participantes da iniciativa é a Atvos, localizada em Nova Alvorada do Sul, que comercializa etanol, açúcar VHP e energia elétrica a partir da cana-de-açúcar e de sua biomassa. Ao O Estado, a Atvos informou que oferece 49 vagas para diversas funções, com benefícios que incluem plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, seguro de vida, transporte e flex card para descontos em farmácias. A empresa também proporciona incentivos adicionais, como PLRO (Programa de Participação nos Lucros e Resultados Operacionais), além de prêmio de produtividade e qualidade, valorizando ainda mais a inserção de novos profissionais no setor.

Além de facilitar a entrada de trabalhadores sem experiência, a Atvos também reforçou a importância da inclusão de PCDs (Pessoas com Deficiência), que estão sendo ativamente incorporadas ao processo seletivo, como parte da política de diversificação e inclusão social do setor.

Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab, explicou que a escolha pelo setor de bioenergia reflete a demanda crescente de profissionais qualificados para acompanhar o ritmo de expansão das usinas. “Notamos a necessidade de promover a qualificação de trabalhadores, incentivando o desenvolvimento econômico sustentável. Esta ação tem o objetivo de conectar trabalhadores em busca de novas oportunidades com empresas que estão em plena expansão, promovendo a empregabilidade em um setor estratégico para Mato Grosso do Sul”, afirmou Dobashi.

Expectativas dos candidatos

Entre os candidatos presentes na ação, o clima era de expectativa e esperança de crescimento profissional. Marcos Oliveira, de 46 anos, veio em busca de uma nova oportunidade e destacou a importância de vagas que não exigem experiência prévia. “Eu fiquei sabendo da oportunidade pelo Google. Não tenho experiência no setor, mas acho que é uma chance interessante, principalmente porque minha experiência anterior foi no comércio e transporte. Muitas indústrias exigem experiência, então é bom quando surge uma chance de ingressar sem essa exigência. Espero conseguir construir uma carreira junto com a empresa”, comentou.

A inclusão de profissionais mais experientes também foi uma questão discutida por Jacir Álvaro, de 63 anos, que possui um extenso currículo no setor de usinas, mas enfrenta dificuldades devido à faixa etária. “Trabalhei 20 anos em usina, mas, ao chegar aos 63 anos, fica difícil encontrar uma oportunidade. Ainda tenho saúde e disposição para trabalhar, e espero que hoje eu consiga uma vaga”, afirmou. Álvaro também elogiou a iniciativa de oferecer vagas sem exigência de experiência para os jovens, destacando a importância da qualificação oferecida pelo setor.

Inclusão e qualificação

A oferta de vagas sem exigência de experiência prévia foi um ponto positivo para muitos candidatos. A Funtrab, em parceria com o SENAI, oferece capacitações voltadas às necessidades das usinas. “As empresas procuram perfis com habilidades técnicas básicas, mas também há espaço para capacitação de novos trabalhadores, o que abre portas para quem está em busca de uma primeira oportunidade”, ressaltou Marina Dobashi.

Luiza Martins, de 40 anos, que inicialmente buscava vagas no setor de serviços domésticos, também enxergou na bioenergia uma chance de mudança de carreira. “Eu me interessei pelas oportunidades em Sidrolândia. Não tenho experiência na área, mas acho atrativo. Quem sabe eu possa fazer algum curso e aproveitar essa oportunidade”, comentou, destacando o interesse em se qualificar e ingressar no setor.

Perspetivas de longo prazo e pioneirismo

O setor de bioenergia tem potencial de crescimento contínuo, segundo a diretora-presidente da Funtrab. “Com as políticas externas para energias renováveis e a demanda crescente por biocombustíveis, consideramos que o setor vai se expandir cada vez mais nos próximos anos. A longo prazo, o setor da bioenergia será uma das principais fontes de emprego e inovação no estado, com oportunidades em várias áreas, desde a produção agrícola até à tecnologia”, afirmou.

Com uma demanda crescente e um mercado em expansão, a 1ª Rodada da Empregabilidade voltada ao setor de bioenergia demonstra o potencial dessa indústria para gerar empregos de qualidade e contribuição econômica sustentável em Mato Grosso do Sul. A expectativa é que, com a ampliação das ações de qualificação e a criação de novas vagas, o setor continue a se firmar como um dos maiores geradores de oportunidades no estado.

O diretor-técnico da Biosul, destacou ainda o pioneirismo da iniciativa. “É uma satisfação fazer parte desse projeto pioneiro. É a primeira vez que disponibilizamos vagas no setor de bioenergia dessa forma em Mato Grosso do Sul, e isso abre portas não só no estado, mas para que os candidatos conheçam outras unidades pelo Brasil. Nosso objetivo é claro: continuar gerando desenvolvimento, emprego e renda”, concluiu.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais