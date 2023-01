TRE-MS reconduzirá desembargadores nesta segunda-feira

Os desembargadores Paschoal Carmelo Leandro e Julizar Barbosa Trindade serão reconduzidos como membros efetivos do TRE-MS, durante uma solenidade na Capital nesta segunda-feira (30).

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizará, na próxima segunda-feira (30).

A cerimônia terá lugar no Plenário do TRE-MS, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE-MS no YouTube às 17h30

Na mesma sessão acontecerá a eleição entre esses dois desembargadores para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do TRE-MS. O desembargador que for escolhido para ser o Vice-Presidente também acumula a função de Corregedor Regional Eleitoral.

Os novos Presidente e Vice-presidente serão eleitos para a gestão do biênio 2023/2025.

