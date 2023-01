Produtores rurais comercializaram R$ 41,7 milhões

Os produtores rurais atendidos pela ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) do Senar-MS comercializaram mais de R$ 41,7 milhões em olerícolas em 2022. O valor é 41,3% maior que 2021, ano em que foram vendidos R$ 29,5 milhões, conforme os dados da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul). Neste período, o número de olericultores que comercializaram aumentou 40,3%, saindo de 913 para 1,2 mil.

O coordenador da ATeG em olericultura do Senar, Dorly Pavei, explica que “de maneira geral, as culturas folhosas – alface, couve e cheiro-verde – apresentaram os maiores valores comercializados, principalmente em razão do investimento em sistemas de cultivo protegido e melhores manejos”.

“Dessa forma, aumentaram a produtividade e a comercialização. Com relação ao aumento dos produtores, obtivemos maior procura e melhor mobilização no Mato Grosso do Sul”, relata Dorly.

A quantidade de mercadorias comercializadas cresceu 22,1% também de um ano para o outro. Foram 17,4 milhões em 2022, perante os 14,3 milhões do período anterior. Os cinco maiores produtos comercializados se mantiveram; são eles: alface, couve, cheiro-verde, mandioca e rúcula.

Em 2022, a alface totalizou R$ 13,3 milhões; seguida pela couve, com R$ 3,593 milhões; a terceira maior mercadoria foi o cheiro-verde, com R$ 3,561 milhões; a mandioca totalizou R$ 3,1 milhões; e a rúcula R$ 1,9 milhão

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS

