Primeiro pagamento da gestão Riedel cairá na conta nesta sexta

O governo anunciou nesta segunda-feira (30), que o primeiro salário de janeiro pago pelo governo Riedel, para os cerca de 86 mil servidores públicos, aposentados e pensionistas será depositado na quinta-feira (2) e estará disponível para saque na sexta-feira (3), injetando R$ 406.941.134,51 na economia dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel cumprirá o cronograma de disponibilizar os salários até o 5° dia útil de cada mês, assegurando a previsibilidade do orçamento para o funcionalismo.

Ele destacou a importância desse depósito para a economia sul-mato-grossense. “Esse é o primeiro salário depositado pela nossa gestão. Nosso esforço é para ter esse pagamento nos primeiros dias do mês para que o servidor possa se programar e o comércio também, pois sabemos da importância desse dinheiro para movimentar a economia”, disse.

O governo Azambuja entrou com todas as contas em dia incluindo antecipação de parte de pagamentos.

