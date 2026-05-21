TRE-MS confirma perda de mandato de Neno Razuk na Alems; João César Mattogrosso assume

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) realizou a retotalização dos votos na manhã desta quinta-feira (21), e confirmou que o PL perdeu a cadeira na Alems (Assembleia Legislativa). Com isso, o PSDB conquista a vaga e agora, o diretor-adjunto no Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), João César Mattogrosso (PSDB), deverá ocupar a cadeira.
Por meio de nota, Razuk falou sobre a decisão: “Hoje encerro um ciclo de quase oito anos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Agradeço, de coração, aos 17.023 eleitores que confiaram em mim. Cada voto foi honrado com muito trabalho e responsabilidade. Levo comigo a certeza de que lutei por causas importantes, especialmente pelas pessoas com deficiência, pela causa TEA e pelos neurodivergentes. Sigo acreditando que a ALEMS continuará avançando na construção de políticas públicas eficazes e inclusivas”, disse.