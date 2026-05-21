TRE-MS confirma perda de mandato de Neno Razuk na Alems; João César Mattogrosso assume

Quem comandou a retotalização foi o presidente do TRE, desembargador Carlos Eduardo Contar, o qual confirmou que Loester Trutis, do PL, teve 21.784 votos anulados. A esposa dele, Raquelle Trutis, teve 10.782 votos anulados. Diante disso, foi alterada a suplência e a composição da Alems, atingindo a vaga de Neno Razuk.

Nas eleições 2022, o PL havia alcançado o total de 132.945 votos. Com esse montante, a legenda garantiu três cadeiras no parlamento estadual. No entanto, após nova decisão devido a recontagem dos votos, retiram-se os 10.782 votos de Raquelle, implicando a potencial perda da cadeira de Neno.

Assim, Neno fica como primeiro suplente de deputado estadual e a segunda suplente de deputada federal passa a ser da Sargento Betânia.

De acordo com o juiz auxiliar da Presidência do TRE/MS, Luiz Felipe Medeiros Vieira, a Alems deve definir a data da diplomação de João César (PSDB).