Santos tropeça na Vila, Vasco se complica e Flamengo garante vaga: veja a noite dos brasileiros nas copas

A rodada dessa quarta-feira (20) foi marcada por frustrações e alívio para os clubes brasileiros nas competições sul-americanas. Enquanto o Santos Futebol Clube voltou a decepcionar na Copa Sul-Americana, o Clube de Regatas Vasco da Gama se complicou após sofrer virada no Paraguai. Já Flamengo e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense venceram e seguem vivos em seus torneios.
Santos abre 2 a 0, cede empate ao San Lorenzo e fica sem chances de liderança
Mesmo com Neymar nas arquibancadas da Vila Belmiro, o Santos voltou a tropeçar na Copa Sul-Americana ao empatar por 2 a 2 com o San Lorenzo.
O time comandado por Cuca começou em ritmo forte e abriu vantagem logo no primeiro minuto, com gol de Gabriel Bontempo após cruzamento de Gabriel Barbosa. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Barbosa ampliou em cobrança de falta.
Apesar da vantagem, o Santos perdeu intensidade ao longo da partida e viu os argentinos crescerem no segundo tempo. De Ritis diminuiu de cabeça aos 27 minutos e Auzmendi empatou aos 39.
Com o resultado, o Santos chegou apenas a quatro pontos e permaneceu na lanterna do grupo. A equipe santista não tem mais chances de terminar na liderança da chave e só poderá buscar vaga nos playoffs da Sul-Americana.
Vasco sofre virada do Olimpia e aumenta pressão por classificação
O Vasco esteve perto de encaminhar a vaga no Grupo G da Sul-Americana, mas acabou derrotado por 3 a 1 pelo Club Olimpia no Defensores del Chaco, em Assunção.
O time carioca abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, quando Cuesta marcou após cobrança de escanteio de Nuno Moreira. Porém, o Olimpia cresceu na etapa final e virou com gols de Mateo Gamarra, Sandoval e Sebastián Ferreira.
A situação vascaína piorou após a expulsão de João Victor aos 26 minutos do segundo tempo. Com um jogador a mais, os paraguaios pressionaram até confirmarem a virada diante da torcida lotada.
O Vasco segue com sete pontos, mesma pontuação do Audax Italiano, enquanto o Olimpia assumiu a liderança isolada da chave, com 10.
Grêmio vence Palestino e segue vivo por vaga direta
Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio derrotou o Club Deportivo Palestino por 2 a 0 e manteve viva a esperança de classificação direta às oitavas da Sul-Americana.
Os gols da vitória foram marcados por Braithwaite e Pavón. O atacante dinamarquês abriu o placar após aproveitar rebote do goleiro Pérez, enquanto Pavón fechou o marcador no segundo tempo em chute forte após jogada trabalhada pela esquerda.
Com o triunfo, o Grêmio chegou aos 10 pontos e depende apenas de si para garantir vaga direta às oitavas de final na última rodada.
Palmeiras perde em casa e adia classificação na Libertadores
O Sociedade Esportiva Palmeiras sofreu uma derrota inesperada ao perder por 1 a 0 para o Cerro Porteño no Allianz Parque.
O resultado encerrou uma longa invencibilidade do Palmeiras em casa na Libertadores e adiou a classificação antecipada às oitavas de final.
Após dominar boa parte do primeiro tempo, o time paulista foi castigado logo no início da etapa final, quando Vegetti aproveitou falha defensiva e marcou o único gol da partida.
Mesmo pressionando até os minutos finais, o Palmeiras encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Cerro Porteño e acabou vaiado pela torcida.
Pedro decide, Flamengo vence e garante vaga nas oitavas
No Estádio do Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes de La Plata por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores.
O gol da vitória foi marcado por Pedro, que respondeu dentro de campo após ficar fora da convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
O atacante aproveitou falha do goleiro Muslera após jogada de Bruno Henrique e definiu o resultado no segundo tempo. Com o triunfo, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo A, com 10 pontos.
Bragantino sofre empate nos acréscimos e se complica
O Red Bull Bragantino deixou escapar uma vitória importante diante do Club Atlético River Plate ao sofrer empate por 1 a 1 nos acréscimos, em Buenos Aires.
O time paulista saiu na frente com gol de Alíx Vinicius após jogada aérea iniciada por Isidro Pitta. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, Lautaro Pereyra aproveitou rebote do goleiro Clayton para empatar.
Com sete pontos, o Bragantino chega pressionado para a rodada final, quando disputará classificação direta contra o Carabobo, em Bragança Paulista.
