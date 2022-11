TRE – Eleitos tomam posse em dezembro

A última eleição consagrou 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, uma senadora, o governador e o vice-governador e ainda haverá possíveis nomes para assumir como suplentes no dia 19 de dezembro, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral)

A posse acontece na última data prevista do ano e contará com uma solenidade que acontece no ONDARA.

No evento Eduardo Riedel (PSDB), será empossado oficialmente como governador do Estado e seu vice: Barbosinha (PP). A senadora eleita foi Tereza Cristina (PP) e os demais deputados estaduais e federais.

Dentre as surpresas desta eleição foi o deputado federal mais votado, Marcos Pollon (PL) que teve mais de 100 mil votos e o PT que ganhou mais uma cadeira na Câmara Federal elegendo a vereadora Camila Jara ao posto, sem deixar de citar a votação em massa de Tereza Cristina com 60,85% dos votos válidos.