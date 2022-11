Concurso cultural define marca e slogan oficiais de Dourados; confira votação

A população de Dourados pode votar no símbolo e frase preferidos para decidir como a identidade visual que vai representar a cidade. A Prefeitura, por meio da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), é parceira do projeto “City Branding – Uma marca para Dourados”, lançado pela Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), com colaboração da Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados).

O objetivo da ação é criar um símbolo que represente a cidade, atraia investimentos e seja destaque para divulgar os produtos e serviços genuinamente douradenses.

O secretário da Semdes, Cleriston Recalcatti, ressalta que a iniciativa pode divulgar o município junto ao ambiente global.

““Tivemos essa grande satisfação de acompanhar em parceria com a Aced e com a um Unigran, o concurso que vai escolher a marca e o slogan de Dourados. Isso vai poder fazer parte dos rótulos de produtos que são produzidos aqui no município e vem também para poder divulgar o município junto ao ambiente global, a fim de, realmente, promover os itens da nossa região. Toda cidade que prospera, que está em fase de crescimento, possui esses modelos de marketing bastante fundamentais”.

A escolha acontece por meio de um concurso cultural, dividido em duas etapas, entre produção e votação popular. A primeira foi voltada aos acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda da Unigran, que foram responsáveis por criar logotipo e o slogan. O material produzido pelos estudantes foi avaliado por um júri técnico que selecionou três marcas e três slogans.

Os estudantes ganhadores receberão prêmios em dinheiro e menções honrosas. Você pode votar por meio do link https://abre.ai/votacaocitybranding.

