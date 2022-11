Homem aponta arma para policiais, leva tiro e morre no Jardim Parati

Alexandre Barreto de Castro, de 27 anos, conhecido como “Alexandrinho”, foi morto em confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (10). O homem foi alvejado após apontar arma contra os policiais, em abordagem na Rua Doçura, no Jardim Parati, em Campo Grande. O rapaz era conhecido por realizar manobras em motocicletas, no Autódromo da Capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Alexandre recebeu mandado de prisão após ser identificado como o responsável por praticar roubos na região do bairro Parati, em uma motocicleta de cor preta.

Com o recebimento das informações, uma equipe da PM (Polícia Militar), composta por cinco agentes, foi encaminhada para realizar rondas no bairro. O homem foi encontrado em frente a calçada de uma oficina de motos e recebeu voz de prisão.

Inicialmente, Alexandre teria acatado a ordem de abordagem, mas em sequência, teria sacado de sua cintura um revólver e apontado na direção dos policiais. Um dos agentes da PM interveio, com dois disparos, contra Alexandre, que caiu no chão ao ser atingido por um tiro no peito.

Ele foi socorrido pelos policiais para o Hospital Regional, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O revólver que estava com Alexandre foi apreendido junto ao celular dele, munições e artigos pessoais, como boné e uma corrente. A arma usada pela polícia foi entregue à perícia criminal junto com as cápsulas deflagradas e as munições intactas.

O caso foi registrado na Depac/Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e também como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

