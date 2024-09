TRE alerta sobre novo golpe de convocação falsa de mesários em Mato Grosso do Sul

Eleitores de Mato Grosso do Sul devem ficar atentos a um novo golpe que está sendo praticado por criminosos, que se passam por representantes da Justiça Eleitoral. A fraude envolve o envio de falsos links de convocação de mesários, com o objetivo de roubar dados pessoais dos destinatários.

Em nota divulgada na terça-feira (3), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso do Sul informou que os golpistas estão enviando mensagens fraudulentas solicitando o acesso a um portal falso para uma suposta atualização de dados cadastrais. Para tornar o golpe mais convincente, as mensagens incluem um número de convocação fictício.

O TRE destacou que, embora a convocação de mesários possa ocorrer de forma presencial, por e-mail, WhatsApp ou carta, mesários e mesárias nunca são chamados para atualizar dados cadastrais, uma vez que essas informações já estão presentes no cadastro eleitoral. “Para confirmar se foi convocada ou convocada em Mato Grosso do Sul, a pessoa deve acessar a página da mesária e do mesário no site oficial do TSE ou utilizar o aplicativo e-Título”, orienta o comunicado.

A Justiça Eleitoral reforça que já possui todos os dados necessários para a convocação e orienta que eleitores e eleitoras nunca preencham informações em links compartilhados por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens, pois essas ações podem resultar em roubo de dados.

Em caso de dúvida sobre a veracidade de uma convocação, o TRE recomenda que eleitores entrem em contato diretamente com o Cartório Eleitoral por meio do disque-eleitor, pelo telefone 0800-640-8400. Essa é a forma segura de obter informações e confirmar qualquer convocação oficial.

