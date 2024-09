Funtrab disponibiliza 1.770 vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anunciou a oferta de 1.770 novas vagas de emprego para esta quarta-feira (4) em Campo Grande. O atendimento acontecerá de forma rotativa, das 8h às 13h, no Fácil Guaicurus, localizado no Bairro Jardim Monumento. Entre as oportunidades, 113 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, facilitando o acesso deste público ao mercado de trabalho. Além disso, há 25 vagas temporárias, abrangendo estágios, diárias e contratos quinzenais.

As oportunidades são para diversas áreas e cargos, como açougueiro, ajudante de carga e descarga, balconista, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, padeiro, preparador físico, produtor de rádio, repositor e vigia, entre outros. A Funtrab ressalta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, o que demanda agilidade dos candidatos interessados.

Para concorrer, basta comparecer à sede da fundação com os documentos necessários: RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende na Rua 13 de Maio, 2.773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. O atendimento itinerante no Fácil Guaicurus ocorre na Avenida Gury Marques, nº 5.111, das 8h às 13h.

Os interessados devem estar atentos e agir rapidamente para garantir a participação nos processos seletivos, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. A Funtrab destaca a importância de estar com a documentação completa e atualizada para facilitar o processo de inscrição e garantir uma oportunidade no mercado de trabalho.

