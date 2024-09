Identificada terceira vítima de colisão fatal entre carretas na BR-060 em Bela Vista

Foi identificada como Glauce Machado dos Santos, de 62 anos, a terceira vítima do trágico acidente entre carretas que resultou na morte de três pessoas na rodovia federal BR-060, em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (3) e também vitimou Odecir Bruneto, de 56 anos, e Ozias de Oliveira Cardoso, de 60 anos.

A identidade de Glauce foi confirmada, quando o proprietário de uma das carretas compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista para fornecer mais informações sobre o acidente. Segundo o registro policial, Glauce estava acompanhando o marido, Ozias, no momento da colisão.

O acidente ocorreu por volta das 11h, no entroncamento das rodovias BR-060 e MS-384. De acordo com o boletim de ocorrência, uma das carretas seguia pela MS-384 e, ao acessar a BR-060, foi atingida na lateral por outro veículo de carga. O impacto resultou na explosão do tanque de combustível, causando um incêndio que matou os ocupantes das carretas.

Equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e estiveram no local para atendimento da ocorrência. Em seguida, a perícia também foi chamada para investigar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Bela Vista e está sob investigação.

Inicialmente, havia sido informado à imprensa que o acidente envolvia quatro vítimas, sendo um casal e um filho que ocupavam uma das carretas, além do condutor do outro veículo. No entanto, essa informação foi corrigida após a identificação oficial das vítimas.

A investigação segue para esclarecer as causas do acidente.

