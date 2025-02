Trabalho da Casa de Leis de Jardim é oficialmente aberto durante solenidade

Amor, humanização e cooperação marcaram os discursos dos vereadores e autoridades

Os trabalhos do Legislativo foram abertos nesta segunda-feira (03), durante uma solenidade que reuniu autoridades de Jardim. Através das redes sociais a população pôde acompanhar em tempo real toda a cerimônia.

A presidente da Câmara Tereza Moreira (PSDB), abriu os trabalhos da Casa, apresentou toda a Mesa Diretora e deu a oportunidade para o presidente da Associação e o Conselho dos Pastores (COPEJAR), Pastor Rogério Gerling que em sua fala destacou a necessidade de governar com amor.

Em seguida o prefeito Guga (PSDB), falou sobre as principais ações que já estão sendo implementadas na cidade, lembrou da abertura do ESF8, a entrega dos materiais escolares com qualidade, antes mesmo do retorno escolar, assim como alguns relatos do que já foi executado em seu primeiro mês a frente do executivo de Jardim.

Os 11 vereadores eleitos são: Presidente Tereza Moreira, 1º vice- presidente vereador Jota Pereira de Lima (UNIAO BRASIL), a 2ª Vice-Presidência pela vereadora Marilsa Nascimento Bambil (PP), 1ª secretário vereador Jaime Medeiros Echeverria (PL), a 2ª Secretaria pela vereadora Andrea Insfran (REPUBLICANOS), Alexandre Barros Leite (PODEMOS), Diego Olidio da Silva (PP), Erney Cunha Bazzano Barbosa (PT), Glaucio Cabreira da Costa (PSDB), Rosineide Maciel da Silva (PP) e Rudimar de Oliveira Nunes (PSDB). Todos discursaram e trouxeram sua visão e intenção para os trabalhos da Casa de Leis.

A presidente Tereza Moreira destacou algumas de suas leis e demandas solicitadas que agora serão atendidas. “Prefeito quero agradecer pela reabertura do ESF8, que foi uma das principais reivindicações minhas na gestão passada, com mais de seis solicitações pedindo a reabertura. Quero dizer a população do Boqueirão, assentamento Goiabal e arredores rural que tão logo será implementado a farmácia rural, projeto de lei de minha autoria.” Defendeu Tereza.

“Plantamos a semente lá trás e agora iremos colher. Vice-prefeito Thiago Monteiro muito obrigada por prontamente receber o nosso pedido e mandar limpar o cemitério do Boqueirão. Nós vereadores somos o para-choque da população e estamos atentos aos pedidos da comunidade por isto procuramos os secretários. Como vereadora continuarei dizendo que permaneceremos fazendo o nosso trabalho e o prefeito está sendo muito inteligente de colocar pessoas técnicas nas secretarias”, destacou a presidente Tereza.