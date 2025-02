Tentativa de roubo com sequestro termina com três suspeitos mortos em confronto com a polícia

Uma tentativa de roubo com restrição de liberdade terminou com três suspeitos mortos após confronto

com o Batalhão de Choque neste domingo (02), na Rua 15 de Novembro, região central de Campo Grande. O crime ocorreu em uma loja de joias, na região central de Campo Grande, onde o proprietário foi feito refém e gravemente ferido pelos assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 1° Batalhão foi acionada para atender a ocorrência, inicialmente tratada como um caso de violência doméstica. No local, no entanto, constatou-se que a vítima, um homem de 70 anos, havia sido rendida por três criminosos – dois homens e uma mulher – que o mantiveram sob a mira de armas de fogo. Quando perceberam a chegada da polícia, os suspeitos o jogaram de uma escada de mais de 50 degraus antes de fugirem. O senhor sofreu diversas lesões e precisou de atendimento médico urgente, sendo encaminhado à Santa Casa.

Os criminosos tentaram escapar invadindo um outro estabelecimento, onde foram localizados pela equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta). Segundo o relato policial, os suspeitos estavam armados e reagiram à abordagem, o que levou os agentes a usarem força letal. Os três foram atingidos e socorridos ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante o registro da ocorrência, a mãe de uma das suspeitas, Tainara Gonçalves Machado, compareceu à delegacia e confirmou sua identidade. Outro suspeito morto foi reconhecido como Luis Kaio, enquanto o

terceiro envolvido ainda não teve a identidade oficialmente divulgada.

As armas usadas pelos criminosos e pelos policiais foram apreendidas para perícia, assim como três

celulares e uma bolsa feminina contendo documentos em nome de Tainara. A Polícia Civil investiga o caso.

