IBGE abre processo seletivo com sete vagas e salários de até R$ 3,3 mil em Campo Grande

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu um novo processo seletivo com sete vagas para Campo Grande. As oportunidades são para agente de pesquisas e mapeamento, cargo que exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 2.676,24. Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.

A seleção será feita por análise de títulos, com pontuação baseada na formação do candidato. Ensino médio completo garante 5 pontos, curso superior incompleto 7 pontos e curso superior completo 10 pontos.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever entre 10 e 14 de fevereiro, preenchendo a ficha de candidatura e entregando-a presencialmente na unidade do IBGE em Campo Grande, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1431 – Centro.

O resultado do processo seletivo está previsto para 28 de fevereiro. O contrato terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado.

