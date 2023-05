TJMS apresenta ações realizadas nesta quinta

Será realizado nesta quinta-feira, dia 11 de maio, às 16 horas, no plenário do Tribunal Pleno, o evento “Etapa I – Planejamento para uma Gestão de Integração e Ações já realizadas” pela gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no biênio 2023/2024, conduzida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins na Presidência, pelo Des. Dorival Renato Pavan na Vice-Presidência, e pelo Des. Fernando Mauro Moreira Marinho na Corregedoria-Geral de Justiça.

Além de prestar contas e dar transparência às ações já realizadas nos primeiros meses de gestão, o evento terá a terceira etapa de assinatura dos contratos de gestão com as áreas administrativas do TJMS, uma iniciativa inovadora que traz ampla visibilidade das atividades executadas pelas áreas para a construção de um Judiciário mais ágil e transparente em suas ações para a sociedade. O contrato é uma ferramenta de gestão implementada pela administração visando dar materialidade e qualidade às entregas pactuadas pelas áreas. O contrato permite assim um monitoramento maior, além de imprimir ampla visibilidade nos resultados para a sociedade. Os contratos são construídos com base em ações que visam atender os três pilares da gestão do biênio 2023/2024: melhoria no atendimento e a satisfação de jurisdicionados e advogados; valorização de magistrados e servidores; e melhoria de estruturas físicas.

Na ocasião também será assinado o Acordo de Cooperação com a Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (Fundação IDEAH/SBCP). A parceria tem como finalidade a realização de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, quando a sequela resulta do crime ou do ato infracional. Outra novidade será o lançamento da “Ju”, nova assistente virtual do TJMS para atendimento do público externo pelo aplicativo Whatsapp e, pelo Microsoft Teams, para o público interno. Esta inovação é uma ferramenta de chat automatizado (chatbot) para atender as demandas de TI, que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas.

O objetivo de um chatbot como a “Ju” é responder perguntas dos usuários de tal forma que as pessoas tenham a impressão de que estão conversando com outra pessoa, e não com um programa de computador. De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), o chat é intuitivo e os usuários poderão resolver diversas dúvidas e problemas de TI sozinho, sem a necessidade de apoio técnico. Caso o usuário ainda permaneça com dúvida, ele será atendido por um dos analistas da TI.

O evento Etapa I contará ainda com o lançamento do programa “Minhas Raízes”, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e da Juventude em parceria com a Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso de Campo Grande, com a finalidade de disponibilizar, de forma rápida e eficaz, à pessoa que foi adotada, o acesso ao seu processo de adoção e ao de destituição do poder familiar, permitindo-lhe conhecer sua história e a sua origem biológica, mediante o requerimento simplificado disponibilizado no Portal do TJMS.

