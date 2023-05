Agems se une à campanha contra a exploração sexual infantil em Mato Grosso do Sul

Campo Grande, Mato Grosso do Sul – A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems) anunciou seu apoio à campanha pelo combate à exploração sexual infantil, promovida pelo Concex/MS (Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul). Essa mobilização, que ocorre durante todo o mês, está em seu 23º ano e tem como marco principal o dia 18 de maio.

“Proteger as crianças deve ser um compromisso de toda a sociedade, e a Agems e seus colaboradores estão juntos nessa luta”, afirmou o diretor-presidente, Carlos Alberto de Assis, ao receber os representantes do Concex, Matheus Firmino e Tania Regina Comerlato, nesta terça-feira (9).

É essencial contar com o apoio de entidades como a Agems para ampliar a visibilidade do 18 de Maio. Precisamos conscientizar a sociedade civil sobre a violação dos direitos das crianças”, disse Matheus.

Em parceria com o Comitê, a Agência utilizará suas redes digitais de comunicação para divulgar alertas e canais de denúncia, além de incentivar as concessionárias estaduais de rodovias e transporte de passageiros a fazer o mesmo.

“Estamos presentes na fiscalização dos serviços em locais que são alguns dos focos dos organizadores. Além disso, estamos muito presentes nas mídias digitais, então estamos abraçando a campanha em prol da segurança das crianças e adolescentes em nosso estado”, ressaltou a diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro.

Proteger é fazer bonito

O dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pela Lei Federal 9.970/00, tornando-se um marco na luta pelos direitos humanos desses grupos em todo o território brasileiro.

Aproveitando essa data, ocorre durante todo o mês uma campanha coordenada nacionalmente pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e pela Rede ECPAT Brasil, uma coalizão de organizações da sociedade civil, em parceria com as Redes Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Nos estados e municípios, entidades como o Concex/MS são responsáveis por promover essa campanha. A adesão da Agems fortalece ainda mais essa iniciativa e demonstra o compromisso de toda a sociedade em proteger as crianças e adolescentes contra a exploração sexual.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.