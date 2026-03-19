TJMS anuncia o juiz Cezar Luiz Miozzo como próximo desembargador na vago de Djailson

O juiz Cezar Luiz Miozzo será o mais novo desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), escolhido nesta quarta-feira (18) pelos integrandes do Tribunal Pleno. Ele ocupará a cadeira deixada por Djailson de Souza, que se aposentou após concluir 35 anos na magistratura.

Miozzo ingressou na magistratura sul-mato-grossense em fevereiro de 1991, após ser aprovado no XIV Concurso para o cargo de Juiz Substituto do Estado de MS, e atuou como juiz substituto em Dourados e Campo Grande. “Olhar para trás hoje e ver que agora passo a integrar esse Tribunal não é apenas uma vitória na carreira, é o testemunho de que o esforço e a ética valem a pena”, conta o desembargador em nota.

Foi promovido para a Capital em 2003 e atuou na 8ª Vara do Juizado Especial, a Justiça Itinerante, após judiciar nas comarcas de Miranda e Naviraí. Garante que conhece das responsabilidades que assumirá como desembargador e seguirá comprometido com o processo judicial.

“Atuar na Itinerante, em contato direto com a população, com pessoas que necessitam da justiça é gratificante. Muitas vezes os problemas são resolvidos de forma simples e você abre a porta que tem a solução para o que aflige aquela pessoa. Resolver processos, demandas é a profissão que escolhi e existe sempre o ser humano atrás do processo”.

A data de posse ao cargo de desembargador será anunciada posteriormente pelo TJMS. A corte ainda conta com mais uma cadeira vaga entre os desembargadores. Ary Raghiant optou com abandonar ao cargo por não se adaptar ao trabalho. Atuou por mais de 30 anos como advogado.

Raghiant havia explicado que o motivo se daria por preferir a advocacia que a magistratura, além do bem-estar familiar. Entrou na magistratura a partir do Quinto Constitucional, o que dá a vaga para os advogados. Ele deixa a Corte após três anos e três meses, abrindo a corrida para o próximo.

Por Lucas Artur