Governo divulga contrato de R$ 10,7 milhões que vai definir melhorias em mais de 670 km de rodovias de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou hoje (19), um contrato de R$ 10.741.310,06 firmado com a empresa CPR Consultoria e Projetos Rodoferroviários Ltda, a qual ficará responsável pela elaboração de um anteprojeto de engenharia voltado à melhoria da capacidade e da segurança viária em trechos que somam 673,57 quilômetros de rodovias estaduais. O extrato foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial.

Ao todo, serão trecos distribuídos em 11 rodovias estaduais, conforme previsto no edital da concorrência. Apesar disso, o extrato do contrato não detalha quais são essas vias, informação que consta apenas nos documentos técnicos da licitação.

A proposta vencedora representou desconto de R$ 815.285,51 em relação ao valor estimado inicialmente pela Agesul, de R$ 11.556.595,58, o que corresponde a redução de 7,05%.

O contrato não prevê execução de obras neste momento. O objeto é a elaboração de um anteprojeto referencial de engenharia, seguindo diretrizes do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), que servirá de base para futuras intervenções na malha rodoviária estadual.

O estudo deverá incluir diagnósticos, levantamentos e definição de soluções técnicas voltadas à restauração, ampliação de capacidade e aumento da segurança das vias. Entre os pontos previstos estão análises de pavimentação, avaliação estrutural e definição de intervenções compatíveis com padrões exigidos em financiamentos internacionais.

O trabalho também está vinculado à estruturação de contratos no modelo DBM (Design, Build, Maintain), em que a mesma empresa será responsável pelo projeto, execução das obras e manutenção dos trechos ao longo do período contratual.

O prazo para conclusão do anteprojeto é de 180 dias, contados a partir da ordem de início dos serviços. A vigência do contrato se estende até 90 dias após o término da execução, com previsão de multa em caso de descumprimento.

Para início do serviço, foi emitida nota de empenho no valor de R$ 940.256,49. O restante será pago conforme o andamento do contrato.

A licitação foi aberta em dezembro de 2025 e contou com duas participantes. A análise técnica, conduzida pela Agesul, apontou que a CPR atendeu às exigências do edital, com preços compatíveis e sem indícios de sobrepreço ou inexequibilidade.