Polícia Civil identifica conta de rede social vinculada a ofensas de cidadãos em Batayporã

A Delegacia de Polícia de Batayporã identificou uma conta no Instagram, vinculada a diversas ofensas a munícipes. As apurações tiveram início após o registro de vários boletins de ocorrência envolvendo publicações realizadas no perfil “fofocadovalledoivinhema”, no qual teriam sido divulgadas informações e comentários envolvendo pessoas da comunidade local, com conteúdo que, em tese, poderia caracterizar crimes contra a honra, especialmente difamação.

Durante as investigações, foram realizadas diligências tecnológicas voltadas à identificação do responsável pela gestão do referido perfil, o que possibilitou o adequado encaminhamento das apurações no âmbito policial.

A Polícia Civil ressalta que os fatos seguem sendo apurados nos procedimentos policiais pertinentes, com atribuição de autoria ao investigado, dos diversos procedimentos por crime de difamação e destaca, ainda, que a utilização de redes sociais para divulgação de informações falsas ou ofensivas à reputação de terceiros pode configurar crime, estando sujeita à responsabilização criminal.

A Polícia Civil ainda orienta a população a utilizar os meios digitais com responsabilidade, lembrando que a liberdade de expressão não autoriza a divulgação de conteúdos que possam atingir a honra, a imagem ou a dignidade de outras pessoas.